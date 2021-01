Un cavo dell’energia elettrica è andato in corto circuito: principio di incendio e impianto di un alloggio saltato. E' accaduto a mezzanotte, alla vigilia dell'Epifania, a Trino Vercellese in Piemonte. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco: le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse alle 4 del mattino. Intervenuti anche i tecnici di Enel energia per ripristianre la linea in quanto tutto il quartiere di via Vercelli era privo di energia elettrica. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Gennaio 2021, 16:37

