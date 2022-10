Lampedusa, barcone salpa senza genitori e sorellina: bimba di 4 anni sbarca da sola in Italia

Una bambina tunisina di soli quattro anni è sbarcata senza nessun familiare a Lampedusa. I suoi genitori e la sorellina di sette anni non sono riusciti a salpare insieme al barcone e lei è giunta in Italia da sola. A riferirlo sui social è Majdi Karbai, parlamentare tunisino dal 2019, ma attualmente in Italia dove vive e lavora con l'associazione Save The Children.

«Panico e tensione»

Majdi Karbai su Twitter dà l'annuncio di quanto accaduto alla piccola e alla sua famiglia. «Il panico e la tensione hanno spinto il barcone a partire», ha spiegato. Il caso è stato segnalato sia a Save the children e alle autorità tunisine».

Bambina #migrante di 4 anni #tunisina sbarcata da sola a #Lampedusa, i genitori insieme alla sorella di 7 anni sono rimasti sulle coste tunisine, causa di panico durante l'imbarcazione che ha spinto il barcone di partire. Segnalato il caso a @SaveChildrenIT e le autorità tunisine — Majdi karbai مجدي الكرباعي (@karbai) October 18, 2022

Sana e salva

La piccola, nonostante il viaggio della speranza senza alcun parente a bordo del barcone, adesso, è assistita dall’associazione a Lampedusa in una comunità protetta. «Accogliendo, ascoltando e rispondendo ai suoi bisogni e segnalando prontamente il caso alle autorità competenti», ha garantito il portavoce Giovanni Di Benedetto. «Riteniamo fondamentale la sua presa in carico immediata in modo che sia assicurata la sua protezione e la sua sicurezza - ha concluso Di Benedetto - e l’immediata attivazione delle misure necessarie per favorire il ricongiungimento con la sua famiglia».

