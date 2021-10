Lamorgese alla Camera: «Strategia della tensione? Respingo accuse ingiuste». Bagarre dai banchi di Fdi

Il ministro degli Interni Luciana Lamorgese è intervenuta oggi nell'aula della Camera per l'informativa urgente sui fatti di Roma, Milano e Trieste degli ultimi giorni. Un intervento arrivato in un clima tutt'altro che facile, con dure proteste e interruzioni dai banchi di Fratelli d'Italia: il presidente Roberto Fico ha richiamato più volte all'ordine i deputati Andrea Delmastro (si è sentito urlare «Basta!») e Federico Mollicone, entrambi di Fdi.

Lamorgese: «Strategia tensione? Respingo accuse»

«Nell'immediatezza dei fatti ho chiesto al capo della polizia una dettagliata ricostruzione delle evidenti delle criticità che, occorre riconoscerlo, hanno contrassegnato la gestione dell'ordine pubblico di quelle ore. È palese che non si sia riusciti a contenere tutti i propositi criminali da cui era mossa la parte violenta dei manifestanti, specie quella istigata da elementi più politicizzati», ha detto Lamorgese in aula sottolineando «il deficit di sicurezza determinato dalla situazione che ha superato ogni ragionevole previsione» e che non deve «più ripetersi».

«Ci attende un periodo ancora molto impegnativo che per altro vedrà a fino ottobre lo svolgimento del G20», ha aggiunto il ministro. «È da considerare prezioso l'apporto informativo volto a considerare ogni pericolo e indirizzare attività di mediazioni che hanno dimostrato l'efficacia nell'abbassare la tensione e decongestionare la piazza». C'è stata una lettura politica «che tende ad accreditare la tesi di un disegno assecondato da comportamento delle forze dell'ordine, devo respingere fermamente questa lettura», perché essa «insinua il dubbio che le forze della polizia si prestino ad essere strumento di oscure finalità politiche. È un'ingiusta accusa, che getta un'ombra inaccettabile sull'operato delle forze ordine», ha detto respingendo le accuse di 'strategia della tensione'.

