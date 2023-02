Lajatico, volantini omofobi contro il sindaco: «Dimettiti, non abbiamo bisogno di omosessuali»

Il sindaco di Lajatico nel mirino di un collettivo di Forza Nuova. Alessio Barbafieri si dice «scioccato» dopo aver saputo che nel suo paese - un piccolo centro di 1.200 abitanti nel Pisano - sono stati distribuiti dei volantini nei quali si chiedono le sue dimissioni perché «Lajatico ha bisogno di figli non di omosessuali», si legge.

Le reazioni

«I volantini sono stati portati all'ufficio affissioni che ne ha bloccato momentaneamente l'uscita. Ma era tardi, perché il volantino girava già sui social - ha commentato Barbafieri a Repubblica - C'è poi una foto con un blocco di volantini sotto il tergicristalli di un'auto, che al momento non è stata trovata, pronti per essere distribuiti. Il circolo di Forza Nuova è molto piccolo e a oggi non ci risultava la presenza di nessuno. Stasera valuterò coi miei legali come agire».

Tantissime le manifestazioni di sostegno al sindaco di Lajatico, sia da sinistra che dallo schieramento opposto. «Prendo completamente le distanze dal manifesto di FN sia come uomo che come rappresentante di Fratelli d'Italia di Lajatico. Lo condanniamo senza se e senza ma», dice Roberto Ticciati. Il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti ha commentato così: «Solidarietà ad Alessio Barbafieri e alla comunità di Lajatico. Mi fa SCHIFO un volantino così e non di meno chi firma un “messaggio” del genere. Spero non vi sia alcun ‘distinguo’ ma solo condanna netta di ciascuna forza Politica, da sinistra a destra, di fronte a questo fatto»

Anche il Pd di Pisa ha commentato l'accaduto: «È vergognoso che nel 2023 si debba ancora assistere a proselitismi discriminatori e intolleranti come quelli che sono avvenuti in questi giorni a Lajatico contro il sindaco Alessio Barbafieri. Forza Nuova si mostra per l'ennesima volta per quella che è: un'organizzazione neofascista. Questa non è libertà di pensiero, questa è oppressione e violazione di qualsiasi norma di civile convivenza. Un qualcosa che va contro la Costituzione e le norme dell'ordinamento. Andremo a fondo alla questione ed esprimiamo incondizionata vicinanza e solidarietà ad Alessio e a tutta la comunità di Lajatico per questo episodio inaccettabile».

