Laila morta in fabbrica, «non era formata all'uso del macchinario». Due indagati per omicidio colposo. Oggi i funerali

Laila El Harim non era stata formata all'utilizzo del macchinario nel quale lo scorso 3 agosto è rimasta incastrata e uccisa. Questa, secondo alcune indiscrezioni, una delle conclusioni cui sarebbe arrivata l'indagine della procura di Modena in merito alla morte della 40enne in un incidente sul lavoro avvenuto all'intero dell'azienda di packaging Bombonette di Camposanto (Modena).

Laila morta sul lavoro, sul telefonino aveva segnalato i guasti. Il compagno: «La fustellatrice si bloccava»

Sono due gli iscritti nel registro degli indagati, con l'ipotesi di omicidio colposo: il legale rappresentante e il responsabile alla sicurezza dell'azienda. Oggi pomeriggio alle 18 si terrà a Massa Finalese, sempre nel modenese, il funerale dell'operaia.

I funerali di Laila si svolgeranno oggi alle 18, nella sezione islamica del cimitero di Massa Finalese. Il 21 agosto prossimo Laila avrebbe compiuto 41 anni, ne parlava spesso con i collegh. L'operaia di origine marocchina risiedeva da vent'anni Italia e lascia una bimba di 5 anni e il compagno.

“La scomparsa di Laila - scrive la sindaca Francesca Silvestri annunciano il lutto cittadino - ha profondamente colpito la nostra comunità, un evento tragico che ha scosso ognuno di noi. Le bandiere a mezz’asta e il lutto cittadino sono gesti simbolici con i quali vogliamo ricordare Laila, stringerci attorno ai famigliari e partecipare al loro dolore. Così facendo intendiamo mandare un messaggio ai suoi cari, dire loro che non sono soli e metterci a disposizione per quanto ci sarà possibile per aiutarli a superare questo difficile momento”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Agosto 2021, 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA