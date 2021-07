Incidente Lago di Garda, arrestato il tedesco che causò la morte di Umberto e Greta: era ubriaco, velocità 4 volte oltre il limite

Incidente sul lago di Garda, arrestato il tedesco che era alla guida del motoscafo la notte del 19 giugno scorso. Il 52enne Patrick Kassen, accusato di aver causato la morte di Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, sarà ora portato in carcere a Brescia.

Leggi anche > Ragazzi uccisi sul Lago di Garda, chiesto l'arresto per uno dei due turisti tedeschi

Per il turista tedesco, il tribunale di Monaco ha convalidato l'arresto dopo la richiesta della Procura di Brescia, che aveva richiesto un mandato d'arresto europeo. Patrick Kassen è stato fermato al Brennero mentre stava tornando in Italia per costituirsi, accompagnato dal suo avvocato difensore, ed ora si trova a Brescia, in attesa di essere portato in carcere.

Gli investigatori, sin dall'inizio delle indagini, sono riusciti a ricostruire l'accaduto e ad accertare sia lo stato di ebbrezza del 52enne tedesco, sia la forte velocità del motoscafo: «È stato documentato il conclamato stato di ubriachezza di Kassen, infatti sono state raccolte plurime e convergenti testimonianze, riscontrate da documentazione video e certificazioni sanitarie che non lasciano spazio a dubbi», fanno sapere gli inquirenti. Grazie ad una simulazione notturna svolta sul posto dalla Guardia costiera, la velocità di navigazione è stata stimata in circa 20 nodi, quattro volte più del limite consentito. Patrick Kassen sarà ora portato nel carcere Nerio Fischione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA