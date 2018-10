Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Undecisamente inquietante, quello apparso a poca distanza da corso Massimo D'Azeglio, a. Sfondo marrone, come se fosse un'indicazione turistica, ile la scritta choc «Lager per negri». Un'installazione abusiva che ha fatto gridare allo scandalo e che ha generato non poche polemiche, anche se chi lo ha posizionato non lo ha fatto per dare sfogo al proprio razzismo, bensì per l'intento opposto. Il Corriere della Sera , infatti, spiega che l'autore di quel cartello è, noto come il '', uno street-artist concettuale che ha deciso, lunedì notte, di posizionarlo in bella vista. Lo scopo è raccontato dallo stesso protagonista: «Ho immaginato undistopico, dove il razzismo è la normalità e dove esistono i campi di concentramento, perché non possiamo dimenticare che, nel 1938, lefurono approvate nel disinteresse generale».Quello di, quindi, è stato un vero e proprio esperimento sociale. L'artista aveva già affisso, in giro per, alcune pubblicità ritoccate, ma questa volta è andato oltre. «Le pubblicità sono prodotte dai privati, ma i segnali stradali dallo Stato che, invece di garantire la libertà, istituzionalizza luoghi di detenzioni come i campi di concentramento» - spiega lo street-artist - «Non sono daccordo con Alessandro Baricco, che crede sia impossibile il. La Turchia deve essere da monito. Un paese sviluppato, una democrazia di stampo occidentale, con Erdogan è diventata un regime religioso in pochi mesi. Con quel cartello ho verificato che c'è una maggioranza silenziosa, non razzista, pronta a esplodere e a farsi sentire quando serve».