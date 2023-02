Beccato a rubare negli spogliatoi: inseguito da calciatori e allenatore

Una squadra di calciatori amatoriali ha inseguito e contribuito all'arresto da parte dei carabinieri ai danni di un giovane sorpreso a rubare soldi, cellulari e oggetti personali negli spogliatoi della struttura sportiva in cui era in corso una seduta di allenamento.

L'episodio è accaduto a Montebelluna, in provincia di Treviso, dove i carabinieri hanno arrestato nella serata di ieri, giovedì 9 febbraio, un 31enne di origini marocchine in flagranza dei reati di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 21 l'uomo si era introdotto nella palestra dei campi sportivi di Piazza Tartini di Montebelluna dove erano in corso gli allenamenti di squadre di calcio amatoriali. Proprio alcuni giocatori l'hanno beccato all’interno degli spogliatoi della struttura impegnato a fare razzia. E colto in flagranza l'uomo ha tentato di fuggire, inseguito dai calciatori, tentando di disfarsi del bottino, nel corso della fuga.

Bottino recuperato

Nel frattempo è arrivata in zona una pattuglia dei carabinieri, allertata dell’accaduto. Malgrado i reiterati tentativi di divincolarsi del fuggitivo, i militari sono riusciti a bloccarlo con la collaborazione dei numerosi presenti accorsi. I carabinieri hanno recuperato l'intera refurtiva e restituita ai legittimi proprietari. Nel bottino risultavano tre cellulari, tre portafogli e svariate centinaia di euro in contanti. L’arrestato, adesso, si trova in carcere a Treviso ed è ora disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Febbraio 2023, 16:50

