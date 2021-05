Ladro ruba dai cestini della chiesa per dare da mangiare alla sua famigia, il parroco gli trova un lavoro

Ha rubato dai cestini delle offerte in chiesa ed è stato arrestato, ma il sacerdote gli ha offerto un lavoro. Un giovane padre di famiglia di 23 anni è stato arrestato per aver sottratto le offerte dei fedeli da 14 cestini della chiesa di Caorle, località del litorale veneziano.

L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato con tutta l'attrezzatura necessaria per mettere a segno i colpi. Appena scoperto però che i furti erano finalizzati a comprare il cibo alla sua famiglia il parroco, don Danilo Barlese, insieme ai carabinieri ha deciso di aiutarlo e gli hanno trovato un lavoro come cameriere in un ristorante del centro storico.

I furti avevano fruttato al 23enne circa mille euro. Incastrato dai video di sorveglianza di diversi luoghi di culto l'uomo è stato fermato all'uscita di una chiesa con circa 100 euro e l'attrezzatura per il furto: un nastro biadesivo che era stato inserito nelle fessure delle cassettine per sfilare le banconote. Alla fine è stato proprio il comune a supportare i carabinieri, i servizi sociali e don Danilo Barlese a trovare un'occupazione al 23enne.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Maggio 2021, 20:46

