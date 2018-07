A ruba l’oro rosso del Vesuvio: preso ladro di pomodori del Piennolo

Domenica 22 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ERCOLANO - Ruba due quintali di pomodori del: arrestato dai carabinieri ladro di «oro rosso del Vesuvio». I carabinieri della Tenenza dihanno arrestato G.C., 60enne incensurato di Torre del Greco per reato di furto aggravato.L’uomo si era introdotto nel fondo agricolo di un 57enne della città degli Scavi e aveva rubato circa due quintali di pomodori, già sistemati in cassette e pronti per la vendita. L’agricoltore si è accorto dell’intruso e ha immediatamente allertato il 112 chiedendo una pattuglia nel suo terreno perché si era accorto che gli stavano rubando il raccolto.Giunti sul posto in pochi minuti i militari hanno stretto le manette ai polsi al ladro colto in flagranza e restituito al proprietario i due quintali di pomodori del «piennolo». Giudicato per direttissimo l’uomo è stato condannato a 10 mesi di reclusione con obbligo di firma tutti i giorni.I.