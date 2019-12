Noventa Padovana: spariscono preziosi e gioielli per un bottino di oltre 60mila euro e la vittima posta le riprese delle telecamere di sicurezza su Facebook in cui si nota il ladro in azione: «Tutti devono vederlo in faccia per avvisare i carabinieri. Non possiamo vivere da schiavi a casa nostra». La storia è stata rivelata da Il Gazzettino. Assalto a casa dell’ex consigliere comunale Sandra Giolo : spariscono preziosi e gioielli per un bottino di oltre 60mila euro e la vittima posta le riprese delle telecamere di sicurezza su Facebook in cui si nota il: «Tutti devono vederlo in faccia per avvisare i carabinieri. Non possiamo vivere da schiavi a casa nostra». La storia è stata rivelata da Il Gazzettino.

La tecnica dei ladri: le scampanellate e furto in pochi minuti.

È successo in via Cucchetti l’altro giorno, di pomeriggio, appena calato il sole. Due individui, incuranti del sistema d’allarme che hanno cominciato a suonare all’impazzata, in un paio di minuti hanno rovistano tra cassetti e armadi trafugando tutto quello che c’era di valore in casa. Gli abitanti della zona sono esasperati dai continui furti nelle abitazioni, tanto che Sandra Giolo ha pensato di pubblicare su Facebook foto e video del ladro che rubato nella sua casa, lanciando un appello social diventato virale in poco tempo.

