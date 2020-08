Ruba una bici: beccato grazie alla maglia della Juventus

Un ladro di biciclette beccato grazie alla maglia della Juventus. Proprio quella maglia bianconera è stata l'elemento che ha consentito ai carabinieri di individuare il ladro e recuperare la bicicletta. Con l’accusa di furto i militari hanno denunciato un liberiano di 30 anni, residente a Fabbrico in provincia di Reggio Emilia.



La bicicletta trovata in suo possesso è stata restituita al derubato, un pensionato 68enne anche lui residente a Fabbrico. Il fatto è accaduto l'altro ieri poco dopo le 7.30, quando una pattuglia di carabinieri è intervenuta presso il bar di via Roma dove il 68enne aveva appena subito il furto. Il ladro indossava una maglietta della Juventus con impresso dietro alla schiena il numero 8, quella attualmente indossata da Ramsey. Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Agosto 2020, 15:59

