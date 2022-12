Nuoro, ladri rubano la pensione a una 90enne ma lei rifiuta le donazioni: «Datele ai più bisognosi»

di Redazione web

Un'anziana signora di 90 anni, si era recata agli uffici postali del suo paese, Tiana in provincia di Nuoro, per ritirare la sua pensione e quella del marito, è tornata a casa salvo poi uscire per una commissione. Una volta rientrata i soldi non c'erano più. I cacciatori di un'associazione, le avevano offerto delle donazioni che però lei ha rifiutato.

La vicenda

Per la signora 90enne sembrava una mattina come tutte le altre: non si sarebbe mai aspettata di essere derubata proprio dopo aver ritirato la sua pensione e quella del marito. Un ladro, dopo averla seguita fino agli uffici postali, deve averla tenuta d'occhio e quindi si è accorto che dopo aver lasciato a casa il denaro (quasi 3 mila euro), la signora è uscita nuovamente. Quando l'anziana di Nuoro è rincasata, non c'era più nulla.

Le donazioni

Quando alcuni cacciatori della zona sono venuti a conoscenza dell'accaduto, hanno chiesto all'anziana se volesse prendere parte del ricavato che proveniva da una vendita benefica: la donazione sarebbe stata di 1.500 euro.

La donna ha però rifiutato dicendo: «C'è gente che ha più bisogno di me, donate i soldi a quelle persone». Ha quindi esortato i suoi benefattori ad aiutare i più bisognosi.

