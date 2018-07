Tornano i ladri dei cassonetti gialli: a testa in giù per rubare gli abiti usati

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'incubo dei vacanzieri è da sempre subirementre si è fuori casa. Con l'arrivo delle, infatti,prendono di mira le case disabitate e sono a caccia di informazioni per stabilire chi è in partenza.Le finestre chiuse, la posta accumulata nelle cassette della posta e l'assenza di rumori non aiutano. In alcuni casi, inoltre, ci sono segni inequivocabili dei progetti dei ladri in prossimità delle porte. A Milano e dintorni è ancora in voga il trucco dei fili invisibili, che vengono messi davanti all'ingresso per verificare se sia entrato qualcuno.Senza dimenticare l'abitudine rischiosissima di documentare le proprie vacanze sui social. Ledella propria meta estiva, delle passeggiate in bikini e sul bagnasciuga sono una conferma dell'allontanamento dal proprio appartamento.Eccoper evitare che si intrufolino e rubino:- Lasciare accesa luce, radio o tv in caso di spostamenti brevi.- Dire agli addetti alle pulizie di arrotolare lo zerbino.- Non fare accumulare la posta nella cassetta delle lettere.- Evitare di pubblicare notizie di spostamenti sui social media.- Non diffondere immagini sui social di oggetti preziosi.- Chiudere sempre i cancelli di accesso dalla strada.- In caso di dubbi chiamare sempre le Forze dell'ordine.