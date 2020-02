Assalto in casa, banda sorpresa a rubare: ragazzina presa a sassate per fuggire

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Febbraio 2020, 16:29

Ladri senza paura sabato sera a Castelfidardo nelle Marche. Non tanto per il numero di colpi o per il bottino, quanto semmai per le modalità. In tre hanno tentato di smurare la cassaforte da un appartamento e, sorpresi dai vicini del piano sopra, non hanno affatto desistito, anzi, hanno insultato chi gli urlava di andarsene, fino a lanciare una pietra ad una ragazzina che stava sul balcone con i genitori.La ragazzina è stata colpita a un braccio ma senza particolari conseguenze. È successo verso le 19 di sabato in via Volpi, nella zona bassa delle Fornaci non molto distante dalla caserma dei carabinieri.