Le famiglie dormono: i ladri derubano due case nello stesso palazzo

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

BELFORTE DEL CHIENTI - Due colpi messi a segno, la scorsa notte, a Belforte del Chienti, dove due abitazioni sono state visitate da ladri che hanno sottratto, in tutto, poche centinaia di euro. Topi d’appartamento in azione, dunque, nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, quando, nella cittadina dell’entroterra, dei ladri si sono introdotti in due distinti appartamenti, entrambi facenti parte di una stessa palazzina.Forzando le finestre di tutte e due le abitazioni, i malviventi sono riusciti a introdursi nelle case, all’interno delle quali si trovavano i proprietari che stavano dormendo. Il maltolto è stato piuttosto misero, visto che in uno dei due appartamenti sono stati rubati appena 50 euro e nell’altra abitazione i ladri hanno portato via circa 300 euro. Dei fatti sono stati informati i carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto nelle due abitazioni.