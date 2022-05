La tv russa parla dell'Italia: «Mario Draghi ha perso la testa, la gente ci chiama per dirci che lo odia»

La guerra continua anche nella propaganda. Tra gli argomenti della tv russa c'è anche l'Italia e soprattutto il premier Mario Draghi. «Ha perso la testa, la gente ci chiama per dirci che lo odia», sono le parole di Vladimir Solovyov, famoso giornalista russo molto vicino a Vladimir Putin. «Gli italiani mi scrivono per dirmi di far sapere a Putin che non è il popolo italiano, è il governo che ci disprezza», ha spiegato durante il suo programma sulla tv di stato.

Tutto è cominciato dall'esclusione della Russia da parte dell'Italia per il Premio Dante: «L’Italia, che sembrava così vicina alla Russia, ha escluso dal Premio Dante alcuni eccezionali intellettuali. Perché? Perché erano russi. E gli italiani dotati di una coscienza si sono profondamente vergognati di quello che è successo. Gli italiani mi scrivono per dirmi di far sapere a Putin che non è il popolo italiano, è il governo che ci disprezza».

Apparently on the verge of a meltdown, Vladimir Solovyov claims some Russians have been excluded by the Italian government from a certain Dante Prize, which Google tells me is in fact run by an American academic society



«Il governo che il popolo italiano non ha eletto. Hanno Mario Draghi, Super Mario! Non è propriamente pro-America, ma ha perso la testa», ha aggiunto Solovyov. In realtà l'esclusione dal Premio Dante non c'è mai stata. È il Comitato di Lettura di Mosca a essere stato fatto fuori dal premio Strega e poi reintegrato dopo il dietrofront del ministero degli Esteri.





