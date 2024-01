La Svezia paralizzata a -43 gradi In Italia da oggi gelo e nubifragi

di Lorena Loiacono

Dopo il caldo anomalo di Natale e Capodanno, la Befana porta il freddo polare: un’ondata di maltempo in arrivo dall’Artico che farà scendere a picco le temperature a partire di oggi. In queste ore infatti il gelo sta letteralmente paralizzando la Svezia, dove la temperatura minima è scesa sotto lo zero di 43,6 gradi: si tratta della temperatura di gennaio più bassa degli ultimi 25 anni. Inevitabili le ripercussioni sulla popolazione: circa un migliaio le auto rimaste bloccate dalla neve sulla E22, sono state cancellate le corse di autobus e treni e nel sud della Svezia sono state chiuse le scuole. Forti disagi anche in Danimarca e Finlandia.

Un’ondata di gelo da record che sta arrivando anche in Italia: le previsioni del sito www.ilMeteo.it annunciano infatti da oggi l’ondata di maltempo su tutta la Penisola, con forti raffiche su Sardegna, Sicilia, Puglia, sulle coste tirreniche e sulle Alpi. Venti tesi sul resto del Paese e neve abbondante tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Domenica il ciclone si sposterà verso il Medio Adriatico. Nevicate previste anche sugli Appennini e abbondanti piogge su Emilia Romagna, Marche e Basso Tirreno.

Scatta l’allerta gialla infatti sul Levante Ligure, con venti forti e raffiche di burrasca, fino a 70-80 chilometri orari sul Ponente ligure, previste sulla costa ligure e nelle vallate del savonese: entro sera, tutto il Nord vedrà le temperature in graduale discesa. Codice giallo anche in Toscana, emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale, per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valido dalle 12 alla mezzanotte del 5 gennaio, con mare molto mosso nell'Arcipelago e sul Grossetano. Si teme anche per gli alberi da frutta, in fioritura anticipata come i peschi in Toscana, ma la Coldiretti sottolinea che l'arrivo di pioggia e neve salva l'Italia dalla siccità, dopo l'emergere dei primi sintomi di stress idrico.

