La spesa ci è costata 9 miliardi in più ma le famiglie hanno mangiato meno

di Alessandra Severini

La spesa alimentare vola ma il carrello è sempre più leggero. È l’effetto dell’impennata dei prezzi dovuta all’inflazione che, nonostante la frenata degli ultimi mesi, ha portato gli italiani, secondo l’analisi Coldiretti, a spendere nel 2023 circa nove miliardi in più per mangiare meno. Le famiglie hanno dovuto tagliare del 3,9% le quantità di cibi e bevande acquistate.

Secondo gli ultimi dati Istat, nel trimestre settembre-novembre del 2023, le vendite dei beni alimentari crescono in valore (+0,3%) e diminuiscono in volume (-0,5%), dato confermato anche per il solo mese di novembre 2023 quando le vendite dei beni alimentari sono cresciute del 4,1% in valore e diminuite del 2,0% in volume. Per arrivare a fine mese, così, gli italiani cercano di arrangiarsi come possono, alla ricerca di sconti e promozioni. A farla da padrone infatti continua ad essere la grande distribuzione (+3,4% le vendite) e tra i vari esercizi svettano i discount alimentari: qui le vendite a novembre registrano un +6,9% in valore su base annua. In undici mesi mettono a segno addirittura un +8,5% rispetto al periodo gennaio-novembre 2022. Volano anche i prodotti a marca del distributore che hanno chiuso il 2023 con un fatturato record di 25,4 miliardi e rappresentano il 31,5% dell'intero giro d'affari del mercato della distribuzione in Italia (nel 2019 era al 28,3%), come emerge dall'analisi realizzata da The European House - Ambrosetti per l'associazione Distribuzione moderna.

Le associazioni dei consumatori commentano preoccupate questi dati. «Le famiglie continuano la dieta forzata e a stringere la cinghia costrette a spendere di più pur mangiando di meno» afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.

Secondo le indagini Coldiretti poi sempre più spesso si fa ricorso alle ricette del giorno dopo, con la cucina degli avanzi e il 77% degli italiani prepara regolarmente una lista della spesa con relativa programmazione di cosa comperare: un modo che aiuta a tenere sotto controllo gli acquisti d’impulso ed a gestire con più oculatezza i budget familiari.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Gennaio 2024, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA