La Polizia di Stato e fondazione israeliana “Simchà Layeled” dona una giornata di svago a 15 bambini affetti da malattie croniche debilitanti

Sono rimasti per più di un'ora in balia di tre uomini armati.​

Viterbo, ucciso a sprangate nel suo negozio di jeans: Norberto trovato in un lago di sangue. Killer in fuga

Roma, scopre i banditi in balcone che gli stanno rubando la caldaia: lo accoltellano e scappano

Legittima difesa, cartello davanti alla villa svaligiata: «Basta ladri, sparerò a tutti»

inquanta chili di droga sequestrata e quaranta spacciatori arrestati

Gessica Lattuca scomparsa e le estorsioni a luci rosse:«Interrogate due vittime dei ricatti»

Trasformare il dolore in sorriso è la parola d' ordine dellache insieme alla insieme allaaiuta a perseguire i sogni e le aspirazioni di 15 bambini affetti da malattie croniche debilitanti. Iniziative come queste hanno lo scopo di aiutarli a crescere con le stesse opportunità di qualsiasi altro bambino: sono gli obiettivi perseguiti dallache assiste oggi più di. (nella foto in basso un momento della manifestazione).Sono oltreSono stati accolti dallae dall’al museo delle: un tuffo nel passato per arrivare, attraverso le storiche automobili in dotazione ai poliziotti nel corso degli anni, ai giorni nostri.Una tabella di marcia intensa quella di questa mattina per i piccoli ospiti che insieme ai 15 accompagnatori inizieranno il tour pensato per loro ed a loro dedicato ripercorrendo la storia ed il costume dellaattraverso più di settanta esemplari, inclusi moto, scooter, bici e addirittura un “gatto delle nevi”.Pezzi unici, molti dei quali restaurati, tra i quali spiccanoA seguire i piccoli ospiti visiteranno ile tra una carezza ed una passeggiata al galoppo assisteranno pure all’esibizione dei cani delleUna mattinata all’insegna della solidarietà ma anche del divertimento a testimonianza di quella prossimità che è parte integrante dell’attività quotidiana di ciascun