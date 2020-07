La mamma viene ricoverata in ospedale, il poliziotto si prende cura della figlia allattandola

Ultimo aggiornamento: Wednesday 22 July 2020, 20:28

, un poliziotto. Un'immagine quella divulgata dalla Questura di Napoli che sta facendo il giro del web. Vista la difficoltà della donna l'agente non ha pensato un minuto sul da farsi e ha preso in mano la bambina per allattarla.La 35enne di origini nigeriane è stata soccorsa dalla polizia che ha chiamato il 118 per portare la donna in ospedale. La bambina era in buone condizioni di salute e nell'attesa dei servizi sociali, che potessero farsene carico durante la degenza della mamma, un poliziotto ha preso in braccio la piccola e le ha dato il biberon con il latte. La foto è stata condivisa sui social dove in molti hanno elogiato l'agente.«Durante l’attesa, c’è anche il tempo di prendersi cura della piccola», conclude il post.