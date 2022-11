Incidente elicottero, famiglia slovena morta: dovevano ripartire ieri sera, ma avevano rinviato per il maltempo

Incidente dell'elicottero in volo tra le isole Tremiti e Foggia: il dramma della famiglia slovena morta. Una vacanza di qualche giorno in Puglia, una giornata da trascorrere alle isole Tremiti. La famiglia Rigler, di Lubiana, era arrivata ieri sull'isola e sarebbe dovuta rientrare a Foggia già in serata, ma a causa delle condizioni cattive del tempo il viaggio era stato rinviato ad oggi.

Le vittime

Le vittime sono Bostjan Rigler, di 54 anni; MatejaCurk Rigler, di 44. Con loro c'erano i due figli: Jon Rigler di 14 anni e Liza, di 13 anni.

Boštjan Rigler di 54 anni era il direttore tecnico della principale Tv commerciale slovena, Pro Plus srl, che ha due canali Pop Tv ed Kanal A.

Morti anche i due piloti di Alidaunia Luigi Ippolito e Andrea Nardelli, entrambi di Foggia, esperti e ritenuti tra i migliori piloti di elicotteri in Italia. Con loro viaggiava anche il medico del 118 Maurizio De Girolamo.

