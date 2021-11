La Deghi vince il Premio “Insegna dell’Anno”: miglior negozio web per il terzo anno

La Deghi Spa si aggiudica di nuovo il Premio “Insegna dell’Anno”. Per il terzo anno la Deghi Spa, l’e-commerce salentina di arredo bagno, giardino e interni, fondata e guidata da Alberto Paglialunga, si aggiudica il prestigioso Premio “Insegna dell’Anno”, versione italiana dell’indagine europea Retailer of the Year per il 2021, di miglior negozio web in Italia nel suo settore.

La Deghi Spa si aggiudica di nuovo il Premio “Insegna dell’Anno”, versione italiana dell’indagine europea Retailer of the Year per il 2021, di miglior negozio web in Italia nel suo settore. Dopo aver battuto la concorrenza di Ikea nel 2018 e piazzandosi nel 2019 davanti al colosso Amazon, l’e-commerce salentina porta di nuovamente a casa il prestigioso riconoscimento.

Oggi Deghi ha più di 200 mila clienti, sparsi in tutta Italia, con oltre 1000 spedizioni giornaliere e un magazzino di 14mia articoli in pronta consegna. Nel 2020 ha fatturato circa 50 milioni di euro, crescendo rispetto al 2019 di circa il 30 per cento nonostante le difficoltà date dalla pandemia. L’azienda è nata solo 9 anni da un’intuizione del giovanissimo Alberto Paglialunga, fondatore e Ceo: «Prepariamo l’inaugurazione del nuovo magazzino di quasi 35.000 mq, capace di gestire il doppio degli ordini giornalieri – ha spiegato - L’inaugurazione di uno showroom fisico, a Lecce, di oltre 2200 mq, integrando l’esperienza di vendita online con quella offline. Un ulteriore potenziamento della struttura digitale e della piattaforma “mobile” con un piano di assunzioni che porterà l’azienda a 170 dipendenti. Il cuore del successo – sottolinea il fondatore e Ceo, Alberto Paglialunga – è mettere al centro delle strategie aziendali il cliente. Seguendolo dal momento della scelta fino a quando il prodotto arriva a casa. Ma il cuore dell’azienda è il magazzino. Grande, efficiente, organizzato».

Il magazzino di Deghi infatti è il magazzino e-commerce arredo bagno più grande d’Europa. Dove arrivano gli ordini, si scelgono accuratamente gli imballaggi (16 tipologie) e si caricano i tir degli spedizionieri, seguendoli via web finché il prodotto non arriva nelle case dei clienti.

