La coperta prende fuoco: 40enne muore carbonizzato

Tragedia nella notte di Capodanno a Flumini di Quartu, nell'hinterland cagliaritano. Un uomo di circa 40 anni è morto carbonizzato mentre dormiva. Al momento non si conoscono i dettagli della tragedia, sul posto stanno lavorando gli agenti del Commissariato di Quartu, ma da quanto si è appreso si tratterebbe di un incidente domestico.L'uomo dopo aver partecipato al veglione di Capodanno con altre tre persone che si trovavano con lui nello stabile a più piani, è andato a dormire in una stanza isolata dal resto della casa, su un altro piano. Per proteggersi dal freddo ha usato una coperta e acceso il caminetto, addormentandosi. Non è chiaro cosa sia accaduto, sta di fatto che la coperta ha preso fuoco: probabilmente l'uomo stava dormendo ed è svenuto per le esalazioni del fumo. Poi le fiamme lo hanno avvolto senza lasciargli scampo. Il fuoco si è velocemente propagato al resto della stanza, spegnendosi poco dopo autonomamente. Nessuno in casa si è accorto di nulla, solo questa mattina quando le persone che si trovavano in casa sono andati a chiamarlo hanno fatto la tragica scoperta. Sul posto sono subito arrivati i medici del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Gli agenti del Commissariato di Quartu hanno avviato le indagini per ricostruire tutta òa vicenda.