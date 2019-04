La blacklist dei rider, Fedez risponde: «Le mance il non plus ultra dello sfruttamento del capitalismo, ma le liste...»

di Simone Pierini

. Chiamato in causa da un collettivo di rider, i fattorini che fanno le consegne del cibo a domicilio,. Nel post pubblicato ieri sulla pagina Fb 'Deliverance Milano' è stata pubblicata una lunga lista di nomi di personaggi famosi: cantanti, star di Instagram, calciatori, attori, personaggi del mondo dello spettacolo, musicisti, dj, influencer. «Questa è la nostra 'blacklist', un elenco di tutte le star e i vip che regolarmente ordinano con le app e non lasciano la mancia a nessun fattorino, nemmeno in caso di pioggia!», era scritto nel post.«Mi sono appena svegliato leggendo questa fantastica notizia della lista segreta dei personaggi famosi che non lasciano le mance ai fattorini rider di Deliveroo. - dice Fedez su Instagram -. In America le mance sono obbligatorie perché il datore di lavoro ti può pagare di meno».«E se tu non dai la mancia causi un danno - aggiunge Fedez - peccato che è il modo meno sindacalizzato e tutelato per lavorare.perché rischi di fare una vita di merda. E non capire questo e spostare l'attenzione sulle "mancette" è la cosa meno di sinistra e meno lotta di classe possibile, è stupido.».Ai rider ha risposto anche il rapperche sempre attraverso il suo profilo social ha negato tutto. «Volevo dire che anche io ho fatto sotto la pioggia il rider. So cosa vuol dire. Ecco perché smentisco - dice nel video - ho sempre dato la mancia ai ragazzi che mi portano da mangiare». «La mancia l'ho sempre data - prosegue - ho le email con le ricevute posso farvele vedere». Contattato dal Messaggero, però, non ha voluto inviarle.Nega tutto ancheche su Instagram dice: «Non vivo a Milano da quattro anni quindi non so nemmeno cosa sia questo Deliverence, non li ho mai chiamati. Con artisti amici miei come Marracash, Noyz Narcos, quando andiamo nei ristoranti lasciamo sempre la mancia, chiedete chiedete. So cosa vuol dire farsi il culo come camierere, come barman e come un ragazzo che porta le pizze in giro».dal gruppo Deliverance Milano, soprattutto in relazione al tema della privacy e alle minacce, neanche troppo velate, che sono state rivolte ad alcuni consumatori». Lo spiega, associazione che rappresenta le principali piattaforme di food delivery (Deliveroo, Glovo, Just Eat, Social Food e UberEats), chiarendo di aver «già segnalato l'accaduto alle autorità competenti». Le piattaforme aderenti ad AssoDelivery, si legge in una nota, trattano i dati dei propri clienti nel totale rispetto della normativa vigente in materia di privacy e pertanto prendono le distanze da quanto pubblicato su un gruppo Facebook.- prosegue AssoDelivery - e abbiamo già segnalato l'accaduto alle autorità competenti, al fine di andare a fondo sulla questione e prendere i dovuti provvedimenti, compresa l'interruzione dei rapporti con le persone coinvolte in attività illegali. La legalità e la sicurezza dei nostri clienti sono una nostra priorità».- conclude AssoDelivery - e restano una possibilità a totale discrezione dei clienti. Nelle piattaforme in cui è disponibile la funzione, le mance vanno completamente ai rider. A questi compensi si applica la normale tassazione prevista dalla legge, senza nessuna trattenuta da parte delle piattaforme».