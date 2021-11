L'inviato Buttafuoco a Oggi è un altro giorno: «Mio figlio, una malattia rarissima. Lui è il 23esimo al mondo»

Stefano Buttafuoco giornalista de La vita in dretta ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno parla del suo libro che racconta la storia del suo bambino affetto da una rarissima malattia generica. Il titolo del libro è "Bambino 23" perché quando hanno scoperto la malattia del piccolo Brando i casi al mondo erano solo 22.

L'uomo racconta di aver scoperto la patologia del figlio quando aveva 5 mesi. L'esame per la diagnosi chiama Isomar che ha mostrato questa mutazione e si tratta di un esame molto costoso. «Brando ha un ritardo cognitivo e fisicio, noi non possiamo che lavorare con i sintomi», spiega Buttafuoco, «Noi siamo in contatto con l'Olanda con l'unico centro che si occupa di questa malattia, perché proprio perché è molto rara non ci sono molte ricerche».

Il bambino ha problemi comportamentali ma Bittafuoco spiega che ci stanno lavorando: La vera roccia è Alessia, mia moglie, che è lei che tira fuori tutta la forza necessaria ed è un punto di riferimento per Brando. Io passo le gornate a vedere mia moglie che è un vulcano che gli fa fare mille terapie». Poi conclude: «Questo libro vuole essere una forza a tutte le famiglia che vivono una situazione simile, perché come ci ha spiegato lo psichiatra ad ammalarsi non è solo il bambino ma le famiglie».

