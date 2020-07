L'esercito dei "silver": la terza età e il testamento solidale per uscire dalla crisi post coronavirus

Ultimo aggiornamento: Tuesday 14 July 2020, 16:48

Il coronavirus ha cambiato la società e i rapporti fra le generazioni. La, culla delle cosiddetta “economia silver” (insieme di servizi e di prodotti destinati alla platea degli over 50), può funzionare come volano per il rilancio economico anche attraverso ilIn una popolazione che invecchia sempre di più, i giovani pessimisti e senza futuro da una parte e dall’altra gli anziani, agiati ma spaventati: “La componente "silver” della popolazione – ha spiegato Rossano Bartoli portavoce di Comitato Testamento Solidale e Presidente della Lega del Filo d'Oro – proprio quella più colpita dalla pandemia, potrebbe essere determinante per uscire dalla crisi economica e sociale che ne è scaturita, grazie all'elevata capacità di spesa, ma anche grazie al supporto che dà al welfare delle famiglie, laddove lo Stato e i servizi non arrivano o non sono sufficienti. Un ruolo importante hanno, in questo, i lasciti solidali perché con il diminuire delle risorse destinate al welfare, crescente è l'impatto che il Terzo Settore esercita sull'economia e sulla società italiana”.La solidarietà potrebbe essere il collante che sanerà la frattura intergenerazionale, come insegna la vicenda del cavalier Paolo Pagi, residente a Milano ma originario di Codogno, città simbolo del dramma Covid-19, che prima di morire ha voluto fare un ultimo atto di generosità verso la sua città donando metà delle sue sostanze, circa 320mila, alla casa di riposo Fondazione Opere Rie Riunite.Il Comitato Testamento Solidale, coordinamento di 22 tra le più importanti organizzazioni attive in Italia nel Terzo Settore – ActionAid, AIL, AISM, Associazione Luca Coscioni, Fondazione Don Gnocchi, Lega del Filo d'Oro, Save the Children, Aiuto alla Chiesa che Soffre Onlus, Amnesty International, Amref, CBM, Greenpeace, Istituto Pasteur Italia Fondazione Cenci Bolognetti, Operation Smile Italia Onlus, Fondazione Telethon, Fondazione Umberto Veronesi, Mission Bambini, Progetto Arca, Unicef, Università Campus Bio-Medico di Roma, UICI e Vidas - ha lo scopo di promuovere la cultura e i valori del lascito solidale in Italia.Il Comitato Testamento Solidale ha lanciato la Campagna "Cosa vuoi fare da grande?”. Perché non è mai troppo tardi per fare nuovi progetti e pensare al futuro. Anche riflettendo concretamente sulla possibilità di fare qualcosa "di grande”, come un testamento solidale. Accedendo al sito www.testamentosolidale.org è possibile avere un'esaustiva panoramica sui progetti e le iniziative realizzate dalle associazioni non profit e scaricare la Guida ai lasciti solidali che offre informazioni ampie e dettagliate sull'argomento.