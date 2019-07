L'auto si ribalta e finisce in un campo: morto un 33enne. Nel weekend bilancio choc: tre vittime

Tragico incidente stradale ieri sera in Lomellina: la vittima è un, morto in uno schianto avvenuto a, provincia di Pavia. Il 33enne abitava nello stesso comune ed era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo della stessa finendo in un campo, per cause ancora da accertare.I medici del118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che accertare il decesso ormai avvenuto, a causa delle gravissime ferite riportate nell'incidente: i carabinieri hanno avviato accertamenti per ricostruirne la dinamica. Lo scorso weekend è stato decisamente tragico nel pavese:. Oltre al 33enne, hanno perso la vita due giovani di 26 e 23 anni e sono rimasti feriti altri due giovani di 28 e 19 anni.