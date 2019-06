L'auto sbanda e viene «squarciata» dal guardail: la foto choc. Il conducente ferito a un braccio

La: l'auto semidistrutta, con il guardrail a squarciarla come un coltello nel burro. È l'incidente choc avvenuto nel genovese, su una strada di Montoggio, in località Casilino: l'immagine è stata condivisa sui profili social dai. A dispetto della foto, per fortuna, l'automobilista è rimasto ferito solo ad un braccio maL'uomo aveva perso il controllo dell'auto e per cause in via di accertamento è finito sullo spigolo del guard rail, che è entrato nella vettura fino all'abitacolo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il ferito e lo hanno consegnato al personale del 118. I vigili del fuoco hanno poi disincastrato la vettura e l'hanno messa in sicurezza prima della rimozione.