di Marco Corazza

L'auto betoniera tocca i cavi della tensione che finiscono sull'autostrada. Traffico in tilt tra Veneto e Friuli Venezia Giulia per la chiusura della A4 nel tratto tra il nodo di Portogruaro e Latisana in entrambe le direzioni di marcia. A provocare il blocco i cavi della. Durante le esecuzioni dei lavori di finitura in un bacino di lagunaggio nel cantiere del terzo lotto della terza corsia (Alvisopoli - Gonars), il mezzo operativo con tanto di pompa di calcestruzzo, spostandosi,dell'alta tensione che sono finiti in mezzo all'autostrada.Per ripristinare il guasto - ci vorranno almeno due ore - sono all'opera i tecnici dell'ente che si occupa della linea. Per garantire la sicurezza degli addetti e degli utenti della stradanel tratto autostradale. Le uscite obbligatorie sono a Portogruaro per chi si dirige verso Trieste e a Latisana per chi va verso Venezia.