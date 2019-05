L'assemblea Nazionale Anglat conferma presidente e consiglio direttivo

L’Assemblea Nazionale ANGLAT, Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti, tenutasi sabato 11 Maggio presso il CSRPAD del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Roma, ha riconfermato per il prossimo quadriennio 2019-2013 Roberto Romeo, alla Presidenza, Stefani Venturini Segretario Nazionale e i consiglieri uscenti, eletti con il consenso unanime di tutti i soci/delegati presenti. Un successo che testimonia il buon lavoro svolto in questi ultimi quattro anni con professionalità, grande senso di responsabilità, abnegazione e spirito di squadra che hanno visto consolidare nelle Istituzioni, l’immagine ed il nome dell’ANGLAT, quale “marchio” di assoluta garanzia e tutela dei diritti delle persone con disabilità. Il rinnovato vertice, che avrà modo di proseguire nella propria opera per altri quattro anni di lavoro senza soluzione di continuità, si è posto come obiettivo quello di raggiungere traguardi sempre più alti per consentire a tutte le persone con disabilità di muoversi sempre più facilmente, sempre più consapevoli, sempre più tutelati e sostenuti nei loro diritti dalle istituzioni. ANGLAT, fondata nel 1980 quale Associazione di categoria, con lo scopo fondamentale di migliorare, relativamente ai trasporti, le normative in vigore, onde consentire a tutte le persone disabili di poter fruire del diritto alla mobilità, sinonimo di autonomia e libertà, è oggi riconosciuta quale unica Associazione nazionale di categoria con specifiche competenze in materia di mobilità, guida e trasporto.



Organigramma 2019/2023 Presidente Nazionale: Roberto ROMEO Segretario Nazionale: Stefano VENTURINI Vice Presidente Vicario Nazionale: Claudio PUPPO Vice Presidenti Nazionali aggiunti: Marco GROFF (per il nord) Maurizio SIMONE (per il sud) Consiglieri Nazionali Roberto ROMEO Stefano VENTURINI Claudio PUPPO Marco GROFF Maurizio SIMONE Luigi PASSETTO Armando REGGIO Marco VENTURINI Antonio SPICA Massimiliano DE CARLO Valter NICOLETTI Lunedì 13 Maggio 2019, 19:53

