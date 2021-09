Imbocca contromano l'A25, panico tra gli automobilisti: bloccato dopo chilometri anziano di 84 anni

Veicolo contromano lungo la A25 Torano-Pescara: l’episodio è avvenuto alle 16,46, tra lo svincolo direzionale di Avezzano e lo svincolo di Magliano dei Marsi, in provincia dell'Aquila. Pericolo per gli automobilisti in transito. Sono purtroppo frequenti episodi del genere, che spesso sfociano in vere e proprie tragedie. A bordo dell’auto, un anziano di 84 anni, ha percorso diversi chilometri contromano sulla A25 e grazie all’intervento, nonostante il pericolo corso anche per la loro incolumità, degli agenti della Polstrada è stato messo in salvo sia lui che i conducenti degli altri veicoli che procedevano in direzione opposta.

Parla con due telefonini mentre guida spostando il volante con le ginocchia: se la cava con cinque punti in meno sulla patente

L’auto è stata notata da un automobilista che ha dato subito l’allarme agli operatori che hanno a loro volta segnalato il pericolo sui display informativi posti lungo il tragitto. L’episodio, che avrebbe potuto avere un epilogo tragico, si è verificato tra Avezzano e Magliano dei Marsi quando a una pattuglia della Polstrada veniva segnalato che un mezzo si era immessa in autostrada procedendo in contromano. Tempestivo l’intervento di una pattuglia, che ha intercettato l’auto, obbligando il conducente ad arrestare la propria marcia salvando la vita all’anziano, evitando anche l’impatto con l’auto contromano anche agli altri veicoli (anche mezzi pesanti) che sopraggiungevano a velocità sostenuta. In particolare, una volta intercettata l’auto e fatta fermare, la pattuglia della Polstrada si è posta sulla stessa direttrice.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Settembre 2021, 09:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA