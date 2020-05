L'appello al governo per sostenere i famigliari di medici e infermieri con vittime covid

Guardare avanti, con fiducia e responsabilità, senza dimenticare però quel che è stato. Perché durante gli ultimi mesi sono state troppe le persone che non ce l'hanno fatta, troppe quelle che purtroppo non sono arrivate alla fase 2 pur avendo combattuto in prima linea nelle corsie degli ospedali. E non devono essere dimenticate. Parte l'appello al Governo per sostenere i famigliari di medici e infermieri che hanno perso la vita combattendo il Covid-19.

Per questo, per ripartire davvero senza lasciare indietro nessuno, parte l'iniziativa #iorestoINSIEMEALLEFAMIGLIE “Non dobbiamo dimenticare chi si è sacrificato per noi negli scorsi due mesi – spiega il progetto Tobia Zevi, promotore dell'iniziativa e presidente dell’Osservatorio “Roma! Puoi dirlo forte” - abbiamo lanciato l'appello #iorestoINSIEMEALLEFAMIGLIE: una richiesta al Governo per i parenti dei caduti nella lotta al Coronavirus come medici, infermieri e operatori sanitari. Dateci una mano firmando l'appello sul sito, e dando forza a chi ha subito una grave perdita. Non perdiamo la dignità, e non perdiamo la memoria”. Per maggiori informazioni e per sottoscrivere l'iniziativa è possibile consultare il sito www.iorestoinsiemeallefamiglie.it Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 20:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA