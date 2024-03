L’Antitrust avverte i sindaci «Necessarie più licenze taxi»

di Lorena Loiacono

Sos taxi, città nel caos: da Roma a Milano, passando per Napoli, servono più licenze e una maggiore disponibilità di turni. La segnalazione arriva dall’Antitrust che chiede di adeguare il numero delle licenze alla domanda, superando l'aumento del 20% previsto, in via straordinaria, nel cosiddetto decreto Asse.

IL CAOS. Ad agosto dello scorso anno l’Antitrust ha avviato una rilevazione sul servizio taxi nei tre comuni ma ha segnalato l’inerzia nel fornire i dati richiesti, nel garantire turni flessibili e soprattutto una strutturale insufficienza delle licenze che provoca molte richieste inevase e lunghi tempi di attesa.

MILANO. L’assessora comunale alla mobilità di Milano, Arianna Censi, ha annunciato che a giorni verrà pubblicato il bando per 450 nuove licenze e seconde guide, costeranno 96mila euro l’una e, tra queste, 150 avranno una riduzione del contributo da versare perché saranno riservate a veicoli allestiti per il trasporto disabili.

ROMA. Lavori in corso anche in Campidoglio dove l’assessore ai trasporti, Eugenio Patanè, ha già avviato le procedure di rilascio di 1000 licenze permanenti e 500 stagionali oltre al ricorso all'utilizzo della doppia guida per un totale di 400.

NAPOLI. «In questo momento - ha replicato all’Antitrust il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - le analisi che stiamo facendo non ci dicono che sia necessario l'aumento delle licenze». Il Comune ha avviato una sperimentazione cambiando le turnazioni. CONSUMATORI. «Accolte le nostre denunce ma non basta - ha spiegato il Codacons - servono sanzioni verso i sindaci che non aumentano le licenze». Secondo i dati dell’associazione in alcune città, di notte, il 42% delle chiamate per un taxi rimane senza risposta: «A Roma addirittura fino a 1,3 milioni di chiamate al mese vanno a vuoto».

RICHIESTE. L’Antitrust chiede quindi di adottare in tempi brevi i bandi di concorso pubblico per l'assegnazione delle nuove licenze e adottare misure extra come la regolamentazione delle doppie guide, l'implementazione del taxi sharing e una maggiore turnazione.

TASSISTI. I sindacati, tra cui Fit Cisl, Ugl taxi, Federtaxui Cisal, Uritaxi, rispediscono al mittente la denuncia dell’Antitrust: «Come una bomba ad orologeria, ogni qualvolta inizia una discussione su come migliorare il servizio o su come riuscire a regolamentare in chiave anti abusivismo il settore, l'Antitrust interviene a gamba tesa. Noi - assicurano - continueremo a lottare per difendere gli utenti e i lavoratori del servizio pubblico non di linea».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 06:00