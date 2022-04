Secondo l'Oms il 18% dei decessi derivano dallo stess ambientale: «Necessario ridurre l'inquinamento atmosferico»

“L'OMS stima che i fattori di stress ambientali siano responsabili per il 12-18% di tutti i decessi nei 53 paesi della regione Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e che il 25% di tutte le patologie registrate al mondo siano ambiente-correlate. Le principali sfide che ci aspettano nei prossimi anni richiedono di trovare soluzioni per ridurre drasticamente l'inquinamento atmosferico, responsabile oggi di 7milioni di morti premature ogni anno nel mondo, tutelare la risorsa idrica per qualità e quantità di acqua potabile e di acqua per irrigazione delle culture e quindi per la produzione di cibo, mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute umana e planetaria, innovando in sistemi di resilienza urbana e territoriale”.

Lo afferma Alessandro Miani, presidente Sima società italiana di medicina ambientale, che spiega: “L'ambiente infatti influisce sulla qualità della vita, sulla salute e il benessere dell'uomo in via diretta, indiretta, indotta e conseguente: pensiamo alla Biofilia, ossia all'innata attrazione che l'uomo ha per la natura e le forme nsturali, ebbene trascorrere parte della propria giornata a contatto con la natura o poter godere di una vista sul verde riduce i livelli di cortisolo nel sangue, abbassa la pressione sanguigna, migliora la nostra concentrazione, aumenta le difese immunitarie e, se siamo ricoverati, riduce del 10% il tempo di degenza. Questi sono solo alcuni esempi di effetti diretti; Il miglioramento della qualità dell’ambiente in settori chiave come l’aria, l’acqua e il rumore può contribuire a prevenire le malattie e a migliorare la qualità della salute umana. Si tratta quindi - conclude Miani - di mitigare gli effetti delle determinanti ambientali della salute riducendo il rischio di ammalarci per esposizioni a sostanze inquinanti (effetti indiretti). Se poi frequentiamo ambienti naturali ben curati questi stimolano ad esempio il nostro desiderio di fare attività fisica e di mangiare cibi sani, con tutte le conseguenze positive che tali stili di vita portano a ridurre il rischio di patologie metaboliche croniche e di episodi cardiovascolari acuti. Un esempio questo di un effetto indotto dell'ambiente naturale sulla nostra complessiva qualità di vita. Gli effetti conseguenti interessano soprattutto le aspettative di vita di ogni persona, dall'infanzia all'età adulta: studi infatti suggeriscono come il nascere e vivere in quartieri edificati in bioedilizia con aree verdi pertinenziali ben curate consentono ai residenti di migliorare le occasioni di rapporti sociali con la conseguenza di assicurarsi anche una migliore istruzione e quindi un miglior posizionamento lavorativo da grandi”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Aprile 2022, 18:22

