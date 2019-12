L'alunno modello che ama gli scacchi sparisce nel nulla: il papà lo ha rimandato in Bangladesh per 'salvarlo'

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 10:41

Si chiama, è nato e cresciuto in provincia di Vicenza ed è un alunno modello. Nonostante le prime, grandi difficoltà con la lingua e la scuola (ed una bocciatura in prima elementare), questo bambino di quasi 12 anni e diè riuscito a frequentare le scuole elementari con profitto, diventando anche un grande appassionato di libri e scacchi, grazie all'opera di un vicino di casa. L'uomo,, ora denuncia: «Non so più nulla di lui, mi aveva chiesto aiuto perché il papà lo voleva riportare in Bangladesh per 'salvarlo'».La vicenda è raccontata da La Repubblica: Dawud, che in prima elementare era stato bocciato, era riuscito a recuperare grazie all'intervento di Giancarlo, un architetto che vive nel suo stesso paese,, e che ha un figlio della stessa età. In poco tempo,è diventato il primo della classe e, oltre ad appassionarsi alla lettura, ha mostrato anche qualità incredibili nel gioco degli scacchi. «Avevo chiesto ai genitori di poterlo aiutare e ho scoperto un bambino intelligente, con tanta voglia di imparare. Ha amato la lettura, specialmente i libri di Verne, Salgari, London e Primo Levi» - racconta l'uomo - «Alla fine è diventato il più bravo al circolo locale degli scacchi ed è uscito dalle elementari col massimo dei voti».Ad un certo punto, però, arriva il fulmine a ciel sereno.racconta infatti di aver ricevuto su WhatsApp un messaggio da Dawud: «Aiutami, mi hanno detto che mi portavano dal dottore e invece mi stanno riportando in Bangladesh». Sembra infatti che il padre del bambino non accettasse la 'deriva occidentale' del figlio, come denuncia Giancarlo Bertola: «So che il padre è convinto che Dawud sia stato rovinato e che abbia messo in dubbio anche l'esistenza di Allah. Per questo ha voluto rispedire in Bangladesh Dawud e i suoi fratelli. Da venti giorni non ho più sue notizie».