Koryn, ritrovata la ragazza di 14 anni scomparsa. La mamma e il papà: «Grazie a tutti»

Lieto fine per Koryn, la 14enne scomparsa mercoledì da Massa, e per la sua amica e coetanea. Dopo due giorni, infatti, le due adolescenti sono state ritrovate. Koryn, ospite di una casa famiglia a Marina di Massa, era scomparsa mercoledì mattina: le due ragazze dovevano recarsi a scuola, ma non erano mai arrivate.

I genitori di Koryn hanno saputo della sua scomparsa nel tardo pomeriggio di mercoledì e nessuno, dalla struttura di accoglienza, ne aveva denunciato la scomparsa. Le due adolescenti sono state poi avvistate nei pressi della stazione di Pisa e ieri hanno riabbracciato le loro famiglie. La mamma e il papà di Koryn, che avevano subito lanciato appelli sul web, hanno reso noto di aver ritrovato la figlia: «Ritrovata, grazie a tutti per l'aiuto».

Koryn ha raggiunto il padre nella casa di Follonica, dove vive l'uomo. La sua amica, invece, è andata a casa della nonna, a Marina di Pisa.

