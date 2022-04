Kinder, bambino di 12 anni mangia ovetto a Ravenna e si sente male: «Ricoverato per salmonella»

Un bambino di 12 anni di Ravenna si è sentito male ed è finito in ospedale dopo aver mangiato un ovetto di cioccolato della Kinder: si tratta del primo caso in Italia dopo quelli in Europa legati alla fabbrica di Arlon in Belgio. Il piccolo ha accusato febbre, diarrea e mal di pancia. il piccolo, per fortuna, è gia stato rimandato a casa. I medici, secondo quanto scritto su Il Corriere di Romagna, gli avrebbero diagnosticato la Salmonella. Il caso è stato segnalato ai Nas di Bologna che hanno avviato i controlli sanitari mentre dopo la denuncia dei genitori la Procura ha aperto un'indagine per confermare se la cioccolata era contaminata.

Salmonella nel cioccolato Kinder, scoperta la causa: cosa è successo nello stabilimento in Belgio

Kinder e salmonella, i sintomi della malattia. Prodotto già ritirato dalla Ferrero che garantisce su quanto c'è in vendita

L'ovetto "incriminato" era stato comprato in un supermercato 15 giorni prima, si trovava in una confezione da tre di cui sono stati mangiati i primi due (dal bambino e dalla sorellina minore). Il terzo ovetto non ancora mangiato è stato sequestrato dai Nas. Dopo aver mangiato la cioccolata il bambino ha accusato crampi all'addome, diarrea e febbre ed è stato necessario il ricovero ospedaliero. Anche la sorellina più piccola ha avuto gli stessi sintomi dopo aver ingerito l'ovetto ma nel suo caso non è stato riscontrato il batterio.

Dopo la cura antibiotica in ospedale il 12enne è stato dimesso ed è tornato a casa. Si attendono i risultati dei test sulla cioccolata sequestrata, che arriveranno presumiblmente martedì 19 aprile. Se la correlazione tra il cioccolato ingerito dal bambino e il batterio fosse confermata si tratterebbe del primo caso di salmonella in Italia derivante da ovetti Kinder.

Ritirati alcuni lotti in Nord Europa per casi di salmonellosi

Nelle scorse settimane a seguito di alcuni casi di salmonellosi nel Nord Europa Ferrero ha ritirato dal mercato alcuni lotti prodotti nelo stabilimento belga di Arlon, tra cui un lotto di Kinder Schoko-Bons in Italia. La Ferrero ha comunque sottolineato che nessun prodotto analizzato sui mercati coinvolti al momento è risultato contaminato da salmonella.

