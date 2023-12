Kevin e una malattia unica al mondo, l'appello per aiutare il bimbo di 6 anni: «Da soli non ce la possiamo fare»

di Redazione Web

Kevin è nato il 5 dicembre 2017 a Torino con una malformazione alla gamba destra. La malattia non era stata diagnosticata in gravidanza ma è stata scoperta solo alla nascita. Così comincia, in salita, la storia del piccolo Kevin Polidoro, un bimbo di 6 anni che sta affrontando un'infanzia travagliata a causa di una malattia rarissima.

La patologia si chiama “emimelia tibiale 5c”. Il piccolo è nato senza la rotula e senza tibia. La gamba è 4 centimetri più corta e piegata verso l’interno. È una patologia rarissima con un’incidenza di uno su un milione. Kevin è quel bambino su un milione. E in questa variante, riporta il Corriere, ha colpito solo lui.



In Italia ha subito diverse operazioni, 7 per la precisione, ma tutte senza successo. Sembrava che l'unica soluzione dovesse essere l'amputazione perché qui non si hanno le strutture adeguate per questo genere di interventi.

Poi la buona notizia, negli Stati Uniti c'è la clinica del dr. Paley, che ha in cura tantissimi bambini con questo genere di malformazioni. La cattiva notizia, però, è che la serie di interventi che il piccolo dovrebbe subire costano anche 200mila euro l'una, senza contare il periodo di pernottamento in America per la famiglia.

La prima operazione era costata 264 mila euro di cui però l’80% coperto dalla Asl. Obbligndo Kevin e i genitori a rimanere in Florida per 11 mesi.

«Nel 2019 Paley ci ha dato la possibilità di avere una visita in Polonia - racconta Zamira Sadiku, mamma di Kevin - e ci ha detto che sarebbe stato possibile salvare la gamba di nostro figlio». Da lì è nato il comitato "Realizziamo il desiderio di Kevin", guidato da Zamira e da suo marito Fabio, con l'aiuto di tanti cittadini torinesi e non solo.

«Sappiamo tutti che non è finita, che Kevin dovrà tornare a breve negli USA per ulteriori trattamenti e che, nei prossimi anni, saranno necessari almeno altri due costosissimi interventi.

Kevin e i genitori dovranno tornatre in Florida per continuare gli interventi sulla gamba del bimbo. Per questo le associazioni che hanno preso a cuore la storia stanno aiutando la famiglia a raggiungere l'obiettivo di donazioni su Gofundme, il sito di crowdfuning dove la mamma sta raccogliendo i soldi per poter permettere a tutta la famiglia di vivere il sogno e la speranza di salvare la gamba di Kevin.

