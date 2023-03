Kenya, morta turista italiana ricoverata dopo l'incendio nel resort: Michela aveva 39 anni

di Redazione web

E’ morta questa mattina Michela Boldrini, la turista italiana di 39 anni ricoverata da 6 giorni all’ospedale Aga Khan di Mombasa, in Kenya, in seguito all’incendio del resort di Watamu Barracuda Inn nel quale era in vacanza.

La donna era ricoverata in terapia intensiva

La donna, originaria della provincia di Bergamo, icoverata in terapia intensiva, ha sviluppato complicazioni e si è aggravata giorno dopo giorno. La madre di Michela Boldrini è atterrata poco fa nella città keniana, assistita dall’Ambasciata d’Italia che, attraverso il Consolato onorario, ha seguito fin dall’inizio la vicenda in contatto con le autorità locali.

L'incendio nell'ultimo giorno di vacanza

Michela era in vacanza con il cugino valtellinese che ha riportato ustioni meno gravi. Inizialmente era stata subito giudicata "non in pericolo di vita" dai medici dell’ospedale ma, a differenza del parente e dell’altra paziente ricoverata, una donna di Napoli, già mercoledì era stata trasferita a Mombasa per ricevere cure appropriate. Nel corso dell’ultima giornata la situazione è peggiorata. Un viaggio di relax che da un momento all’altro si è trasformato in una tragedia. Giovedì era il loro ultimo giorno di vacanza nel villaggio del Kenya, dopo una settimana. Poi l’incendio.

