Kenya, barca si ribalta in alto mare: grave una turista italiana, salvi gli altri. «Condizioni stazionarie»

di Redazione web

Un'imbarcazione per escursioni in mare con circa 40 persone a bordo, tra cui anche turisti italiani, oltre a molti keniani, si è ribaltata in alto mare questa mattina al largo di una delle più note spiagge del Kenya, la località turistica di Watamu. «Gli italiani stanno tutti bene, nessuno è disperso», ha dichiarato un dipendente del resort. Stando a quanto appreso però dall'ANSA, degli italiani ricoverati in strutture sanitarie di Watamu e della vicina Malindi una turista non è stata ancora dichiarata fuori pericolo e le sue condizioni vengono definite «stazionarie».

Infermiere violenta le pazienti (anche minorenni) nella clinica per curare i disturbi alimentari

Nessuno si presenta al baby shower della sua migliore amica: «Settimane di duro lavoro per niente»

La testimonianza di un medico italiano

Un medico italiano, il milanese Franco Ghezzi, che si trovava sulla spiaggia dove sono stati prestati i primi soccorsi, ha raccontato all'ANSA di aver «visto in lontananza quattro o cinque barche e poco dopo c'è stato un gran trambusto. Una delle imbarcazioni si era rovesciata e le altre cercavano di far salire a bordo gli occupanti che erano finiti in mare».



Nel giro di pochi minuti è arrivata sul posto anche il natante delle guardie del parco marino. «Per primo hanno sbarcato a riva un uomo keniano con una bimba che era già in condizioni disperate, in piena ipotermia - ha riferito ancora Ghezzi - poi una donna, sempre africana, in fin di vita. Infine è arrivato un uomo italiano che faceva fatica a deambulare. L'ho fatto vomitare ed ha espulso molta acqua dai polmoni. Una volta ripresosi, lo abbiamo convinto a recarsi in ospedale per ricevere cure adeguate». L'italiano ora, secondo quanto si è appreso dalla struttura ospedaliera di Malindi, è fuori pericolo.

Incidente ad una barca in Kenya

«Un'imbarcazione per le escursioni marine, con a bordo circa una quarantina di turisti, sia italiani che keniani, si è ribaltata al largo della spiaggia della Garoda, a Watamu. Purtroppo ci sarebbero alcuni morti per annegamento, ma dalle prime notizie che trapelano, gli italiani sarebbero tutti salvi, curati a riva o trasferiti in ospedali ma non in gravi condizioni, a parte lo stato di shock», scrive il Portale degli Italiani in Kenya, aggiungendo che «la barca era alla ricerca dei delfini oltre la prima barriera corallina quando ha "scuffiato" e sarebbe stata investita da un'onda anomala, capovolgendosi e gettando in mare aperto tutti gli occupanti, di cui praticamente nessuno indossava il giubbotto salvagente».

«Prontamente altre imbarcazioni vicine si sono portate sulla scena dell'incidente - continua il media locale - facendo salire a bordo i malcapitati, ma alcuni keniani non ce l'hanno fatta. Secondo le testimonianze raccolte da malindikenya.net, si tratterebbe di una donna keniana e di una bambina, mentre un altro minore sarebbe in gravissime condizioni. Gli italiani a bordo hanno raggiunto la riva grazie anche al pronto intervento delle guardie marine del Kenya Wildlife Service. Un turista è stato rianimato sulla spiaggia e altri sono stati curati per lievi contusioni al Garoda Resort». «All'appello fino ad ora mancano sei turisti ma quasi certamente si trovano a bordo di una seconda imbarcazione che si era spinta un pò oltre il punto del ribaltamento per seguire i delfini, uno degli obbiettivi del safari marino».

Kenya, barca si ribalta: almeno 6 turisti italiani dispersi https://t.co/Y5iOCdiak2 — Leggo (@leggoit) January 21, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Gennaio 2023, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA