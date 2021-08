Katia muore a 30 anni per Covid: si sarebbe vaccinata pochi giorni dopo

Si sarebbe dovuta vaccinare tra pochi giorni ma è morta di Covid. Katia Lamberti, imprenditrice di 30 anni compiuti lo scorso giugno e titolare di una pizzeria a Viareggio, in provincia di Lucca è risultata positiva al Covid pochi giorni prima del suo appuntamento al centro vaccinale.

La 30enne si è sentita male mentre era in casa ed è stata portata in ospedale dove poco dopo ha avuto una crisi cardiorespiratoria. La famiglia è convinta che non siano stati puntuali i soccorsi dati alla 30enne e hanno deciso di avviare una causa ma allo stesso tempo hanno voluto lanciare un messaggio a tutti sull'importanza della vaccinazione.

«Mia figlia peggiorava a vista d’occhio, ma dicevano che non fosse niente di preoccupante», ha affermato il padre Alfonso, a Today, poi conclude: «Vaccinatevi perché è importante. Mia figlia era preoccupata quando toccavamo l’argomento vaccino, ma non abbiate dubbi».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Agosto 2021, 20:29

