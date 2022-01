Kate Middleton, la festa per i suoi 40 anni sarà molto più contenuta di quella di Meghan

Compleanni in pandemia per le duchesse più chiacchierate della Casa reale britannica. Se lo scorso agosto, Meghan Markle ha voluto festeggiare i suoi 40 anni con "pochi" intimi, invitando dozzine di amici per festeggiare, per la duchessa di Cambridge non sarà così. Come riporta il Sun, Kate Middleton ha dichiarato di essere entusiasta nel festeggiare il prossimo 9 gennaio i suoi 40 anni con una cerimonia di basso profilo. Che sia una mossa strategica?

La moglie di William è di certo consapevole che cercare attenzioni, come ha fatto Meghan, sarebbe una mossa impopolare in questo momento difficile, dovuto al covid.

L' esperto reale Jonathan Sacedoti ha dichiarato al podcast Royally US: «Potrei provare un po' di dolore per questo, ma abbiamo visto come si è comportata Meghan per il suo 40esimo compleanno e possiamo chiederci se Kate farà o meno la stessa cosa». E ancora: «Non credo che vedremo nulla di simile dalla principessa Catherine... Penso che vedremo qualcosa di molto più basso, è quello che ci è stato detto».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 22:12

