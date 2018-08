Il cane Kaos ucciso dal veleno per le lumache: ecco l'esito degli esami

«Kaos ucciso da un infarto», ma il padrone non ci sta: «Vogliono mettere tutto a tacere»

Si era tinta di giallo la morte di Kaos, il cane eroe del sisma di Amatrice del nucleo cinofilo «Pivec rescue dog». Come riporta Il Messaggero secondo i primi risultati dell'autopsia sarebbe stato stroncato da grave patologia acuta cardiaca. Un infarto quindi e non un avvelenamento come denunciato dal padrone Fabiano Ettorre attraverso il suo profilo Facebook che alla notizia ha risposto con rabbia: «Vogliono mettere tutto a tacere».

Il cane eroe Kaos è morto per avvelenamento da metaldeide, un prodotto chimico usato in agricoltura come lumachicida. È quanto risulta dagli esami finali dell'Istituto zooprofilattico di Abruzzo-Molise. Non è dato sapere se per avvelenamento doloso o da assunzione involontaria da parte del cane.