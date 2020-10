Juve-Napoli, bianconeri e arbitri allo stadio. Manca il Napoli. Agnelli: «De Laurentiis voleva il rinvio della partita»

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Ottobre 2020, 21:39

, come se fosse una normale partita di campionato. Il programma della domenica dei bianconeri non è cambiato, nonostante la mancata presenza del Napoli. Rifinitura al mattino, giro di tamponi nel pomeriggio, ritiro in albergo e poi tutti allo stadio. Il fischio d'inizio è previsto per le 20 e 45. Per regolamento l'arbitro dovrà aspettare altri 45' prima di ufficializzare l'assenza della squadra di Gattuso. Intanto la Juve su Twitter ha annunciato la formazione. Sugli spalti dell'Allianz ci sono anche alcuni tifosi, dei mille che la Juve aveva invitato. Presente anche la squadra arbitrale. La partita doveva essere diretta dall'arbitro Doveri di Roma che dopo i 45' di attesa previsti dal regolamento ha decretato la fine della partita per assenza di una delle due squadre.: «Se ho sentito De Laurentiis? Mi ha mandato un messaggio. Mi ha scritto per rinviare la partita, io ho risposto che la Juventus segue il regolamento». Ancora Agnelli: «È necessario fare un minimo di chiarezza perché abbiamo protocolli molto chiari nelle situazioni come quelle che stiamo vivendo ed era anche prevedibile che sarebbe successo, nel caso di una positività nel gruppo squadra. In questo caso si applica il protocollo della Figc per le partite in Italia che richiama a una circolare del ministero della Sanità approvato dal Cts. Si sa esattamente cosa fare, si deve andare in isolamento fiduciario».Andrea Agnelli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dallo Stadium dove stasera si sarebbe dovuta tenere la partita Juventus-Napoli. «Nel nostro caso si va in isolamento fiduciario in una struttura concordata con la Asl, nel nostro caso il nostro centro tecnico, così facendo si permette di continuare a giocare le partite. Noi oggi avremmo giocato col Napoli; se fosse stato una settimana di competizioni di club avremmo giocato mercoledì in Europa -prosegue Agnelli-. C'è molta chiarezza, con un lavoro importante svolto dalla Federazione con il ministero sentito il Cts, si sa cosa succede ed è quanto fatto da noi ieri saputa la positività di due individui del gruppo squadra». «Non è una questione di sistema calcio, il protocollo è stato studiato dalla Federazione col governo, è un documento vivo: andando avanti scopriamo sfaccettature che non avevamo ipotizzato a tavolino, l'importante è avere quello spirito di voler giocare e di lealtà sportiva che sta alla base di tutto. Le casistiche volta per volta verranno individuate e il documento perfezionato, è evidente che la priorità è la tutela della salute pubblica, in questo caso abbiamo un protocollo che ci permette di svolgere il nostro mestiere», conclude.Napoli, oltre alla sconfitta per 0-3 a tavolino contro la Juventus, ora rischia anche di subìre una penalizzazione di un punto in classifica. A stabilirlo è l'articolo 10 del Codice di Giustizia sportiva, comma 4: «La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica». La decisione spetta mercoledì al Giudice Sportivodello Stadium tra i bianconeri e il Napoli per stasera alle 20.45 e ha chiuso due giorni convulsi e segnati da colpi di scena in seguito ai casi di positività al coronavirus registrati nella squadra partenopea e alla presa di posizione della Asl di Napoli, che ha stabilito l'isolamento volontario per il gruppo squadra per le positività di Zielinski e Elmas. La Juve oggi manderà la squadra in campo, ma la formazione di Gattuso non è partita. Per decretare il mancato svolgimento della partita, occorrerà attendere 45 minuti dopo l'inizio teorico della gara: a quel punto la Juve otterrà, di fatto, il successo a tavolino.Nel frattempo la Juventus ha annunciato l'undici iniziale. Ronaldo e compagni aspettano nel tunnel degli spogliatoi. Ora si aspetteranno i 45 minuti da regolamento prima che l'arbitro Doveri decreti il triplice fischio finale per mancanza della squadra avversaria.«Il CTS, a proposito del caso dei calciatori positivi al contagio dal virus SARS-CoV-2, richiama gli obblighi di legge sanciti per il contenimento del contagio dal virus e ribadisce la responsabilità dell'Autorità Sanitaria Locale competente e, per quanto di competenza, del medico sociale per i calciatori e del medico competente per gli altri lavoratori».