Just Mary, la cannabis light arriva direttamente a casa con un semplice messaggio su whatsapp: boom a Milano, Monza, Torino, Firenze e Roma

Come Just Eat e altri servizi di, ma con una differenza sostanziale: non si ordinano prodotti gastronomici a domicilio, bensì diverse varietà di, assolutamente legale. È questo il principio alla base di, la prima azienda che consente di ordinare e farsi consegnare direttamente a casa versioni della canapa prive di THC, il principio attivo che scatena l'effetto drogante della cannabis classica.Lanciato ae anel 2018, il servizio è stato poi esportato anche ae a. Da qualche settimana,è disponibile anche a Roma e utilizzarla è semplicissimo: basta scaricare unao navigare da browser sule dichiarare di avere almeno 18 anni, per poi ordinare il prodotto desiderato e vederselo consegnato nel giro di 45 minuti, con la possibilità di pagare col bancomat o in contanti. I 'riders', inoltre, arrivano a casa 'in borghese', senza ostentare il logo di, garantendo così una privacy totale dei clienti. Il servizioè attivo in un orario compreso tra le ore 18 e la mezzanotte.La versione 'digitale' di questa vendita disembra essere la ragione principale del suo successo: i clienti, infatti, negli ultimi mesi sono rimasti piuttosto disorientati dalle varie restrizioni e controlli imposti alla vendita della. La comodità di ricevere il prodotto direttamente casa, e in forma completamente anonima, sembra essere indubbiamente un grande e innegabile vantaggio. Utilizzare, poi, è semplicissimo: oltre all'app e al sito, è possibile registrarsi come clienti e ordinarep. Inoltre, sul sito, è disponibile l'assistenza clienti direttamente in chat.Grazie al crowdfunding sul web e ad una massiccia campagna pubblicitaria, in pochi mesisi è rivelata un clamoroso successo, nonostante le tante difficoltà legali incontrate dai produttori e rivenditori dit negli ultimi tempi. Alla fine, la produzione è proseguita solo per quelle varianti che dispongono di valori estremamente bassi di: la, infatti, presenta una netta prevalenza del metabolita, che produce rilassamento senza tuttavia 'stordire' il consumatore.«I nostri prodotti non sono droga: rispettano i limiti previsti dalla legge e la nostra clientela è costituita soprattutto da lavoratori di età compresa tra i 35 e i 50 anni» - si difende dalle critiche Matteo Moretti, uno dei fondatori di- «La qualità è garantita: utilizziamo solo prodotti naturali e derivanti da semi certificati».Tra i vari prodotti disponibili sul sito, ce n'è anche uno realizzato in collaborazione col cantante: il nome di questa particolare varietà di cannabis light non poteva che essere, dal celebre brano realizzato insieme a Il Cile. Prodotta in una confezione da 1,5 grammi, questa particolare varietà è in vendita al prezzo di 19 euro.