Julia Ituma, l'amica Virginia Adriano nell'ultima foto social: «Vorrei averti stretto più forte, forse non ti ho capita»

«Mi manchi. Vorrei averti stretto più forte l’ultima volta che ti ho abbracciata». Virginia Adriano, pallavolista di 28 anni, appare nell'ultima fotografia pubblicata da Julia Ituma, la ragazza morta a Istanbul. Sorridenti, spensierate, si abbracciano. Le univa la passione per lo stesso sport, ma soprattutto una grande amicizia. Per questo, Virginia non si dà pace: «Forse avrei dovuto chiederti come stessi, di più. Avrei dovuto capirti, di più. Avrei dovuto intuire. Senza forse, i Forse vanno solo per le piccole cose - scrive su Instagram - Quelle grandi o sono o non sono: le tue erano tutte cose grandi. Lo erano. Erano cose enormi e importanti. Non erano mediocri o trascurabili. Forse un po’ nascoste o per lo meno offuscate, ma avrei dovuto capirle, me ne sarei dovuta accorgere».

Il post Instagram per Julia Ituma

«Vorrei poterla ricordare quando chiudo gli occhi e ti penso, l’ultima volta che ti ho stretta tra le mie braccia - ha scritto la ragazza su Instagram - La vorrei ricordare nitida come ricordo i tuoi occhi e il colore della tua pelle. Come ricordo il tuo profumo. Mi piaceva tanto sentire il tuo profumo quando mi abbracciavi. Perché anche se non era una cosa tua. Anche tu mi abbracciavi. Non so se ti piacesse, se tu abbia mai voluto farlo. Ora non lo so. Non lo so più se ti conosco. Forse non l’ho mai fatto abbastanza. Non ti ho mai conosciuta abbastanza. Non ti ho mai ascoltata abbastanza. Non ti ho mai capita abbastanza».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 15:25

