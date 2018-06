Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A Pomeriggio 5, la tragedia di, la donna di 35 anni annegata in piscina a Lodi. Si indagherebbe per omicidio. L'inviata del programma intervista l'ultima testimone ad aver parlato con la giovane.Si tratta dia cui la ragazza avrebbe chiesto delle informazioni. Racconta l'impiegata: «Mi è sembrata una ragazza serena. Dopo la sua morte, ho incontrato anche il compagno e mi è sembrato una persona piacevole. Mi ha detto che al momento della morte di Josephine lui non c'era e che poteva essere stata una. Ha anche aggiunto che la vedeva in ansia per il concorso da operatrice socio-sanitaria che avrebbe dovuto sostenere».Intanto sono stati effettuati i primi esami sul corpo che hanno già indirizzato gli inquirenti. La giovane non avrebbe mangiato nulla. «, sia la rapina in casa in quanto nella stessa abitazione sono stati trovati diversi oggetti preziosi lasciati lì dove erano», ha detto il procuratore della Repubblica di Lodi, Domenico Chiaro, spiegando che «a questo punto si indaga per l'ipotesi più grave, cioè quella di omicidio, non escludendo però per ora tutte le altre ipotesi».