Schianto fatale mentre va a cena con amici: Jonathan muore a 25 anni, sbalzato fuori dall'auto

Mentre andava ad una cena con un gruppo di amici, è stato coinvolto in un incidente stradale, perdendo la vita. La tragedia è avvenuta sabato 27 agosto a San Giustino, in provincia di Perugia e la vittima è Jonathan Bardus, un ragazzo 25enne studente di veterinaria originario di Udine.

Le dinamiche

All'incrocio tra via Tifernate e via Fratelli Rosselli, l'auto sulla quale stava viaggiando Jonathan insieme ad altri amici, una Citroen Nemo, si è scontrata (per cause ancora da accertare) con una Fiat Panda guidata da un giovane di Cerbara, che stava tornando a casa. Nello violento schianto, Jonathan è stato sbalzato fuori dall'auto ed è morto praticamente sul colpo.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118, che hanno tentato invano di rianimare il 25enne. Ma per Jonathan l'impatto con il suolo è stato fatale: ha riportato gravissime lesioni ed è deceduto subito dopo essere stato sbalzato fuori dall'auto.



Chi è Jonathan



Jonathan Bardus era originario di Udine e studiava veterinaria. La sua più grande passione erano proprio gli animali, soprattutto i cani, con cui sognava di poter lavorare con loro un giorno.

Le altre persone coinvolte nell'incidente hanno riportato solo ferite lievi, tra cui un bambino di sette anni, che si trovava nella stessa macchina in cui viaggiava Jonathan. Le condizioni degli altri coinvolti sono complessivamente buone: sono stati portati all'ospedale di Città di Castello per i vari accertamenti.

Sono in corso le indagani dei carabinieri della locale stazione per far luce sull'accaduto. Al momento la causa del sinistro non è ancora nota, ma l'ipotesi più accreditata è che le due auto si siano scontrate, perché una delle due vetture non ha rispettato una precedenza. Molto probabilmente verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale.

