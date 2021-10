Joe Biden, comunione nella chiesa di San Patrizio. E oggi incontra Erdogan

Joe Biden ha ricevuto la comunione nella chiesa di St. Patrick durante la messa cui ha partecipato con la moglie Jill, il giorno dopo aver riferito ai reporter che Papa Francesco gli ha detto che dovrebbe continuare a ricevere l'eucarestia. La messa è stata celebrata dal reverendo Joe Ciccone, in una chiesa di lingua inglese vicino all'ambasciata Usa. Lo riferiscono Abc e altri media Usa.

Biden riceve regolarmente la comunione nelle sue diocesi 'di casà, in Delaware e a Washington. Ma è significativo che l'abbia ricevuta a Roma, in una chiesa facente parte dell'arcidiocesi del Papa, che tecnicamente è il vescovo di Roma. Il reverendo Ciccone, vice rettore della chiesa di St. Patrick e membro dell'ordine dei paolisti, si è detto onorato di avere come ospiti i Biden e ha aggiunto che la loro posizione sull'aborto o se amministrare la comunione non è un problema per lui o per la parrocchia. «La comunione è ciò che ci porta insieme al Signore. Nessuno di noi è puro e perfetto. Si fa fatica a vivere. Siamo tutti santi e peccatori», ha detto, come riportano alcuni media Usa.

Il presidente americano Joe Biden incontrerà domani, a margine del G20 di Roma, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo ha riferito una fonte Usa. L'incontro tra i due leader, in programma nel viaggio in Europa del presidente Usa, era stato inizialmente previsto a Glasgow durante i prossimi lavori della Cop26.

